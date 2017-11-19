В Петербурге задержаны трое подозреваемых в похищении человека

Мужчину освободили за перевод денег.

В Петербурге по подозрению в похищении человека задержаны трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 23 августа.

По данному факту следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по пп. "а", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, с применением предмета в качестве оружия, из корыстных побуждений).

По версии следствия, 28 июля трое злоумышленников в Толубеевском проезде напали на горожанина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и нанеся удары кулаками по голове и туловищу, они насильно посадили его в автомобиль и вывезли в промышленную зону. В безлюдном месте фигуранты угрожали потерпевшему насилием и требовали передать им 250 тыс. рублей. Опасаясь за свою жизнь, мужчина позвонил своей супруге и попросил ее передать похитителям требуемую сумму.

После этого злоумышленники договорились встретиться с женщиной в Мурино. Мужчину освободили за перевод денег его супругой.

Похитителей задержали 23 августа. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали еще троих студентов, напавших в мае на 19-летнего прохожего.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу