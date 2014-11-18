Полицейские задержали еще троих студентов, напавших в мае на 19-летнего прохожего

В мае по горячим следам были задержаны двое нападавших.

Полицейские задержали еще троих студентов-четверокурсников, напавших в мае на прохожего на улице Десантников. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 26 мая в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 19-летний молодой человек. Пострадавший рассказал, что был избит ночью на улице Десантников, после чего его затащили в автомобиль и увезли к дому 175/1 по проспекту Ветеранов, где под угрозой насилия отобрали 50 тысяч рублей. Тогда же полицией по горячим следам были задержаны двое нападавших, 19-летние студенты-четверокурсники одного из городских колледжей. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Недавно было установлено, что к нападению причастны еще трое однокурсников ранее задержанных лиц. Накануне у дома 57/3 по Ленинскому проспекту они были задержаны оперативниками. Было возбуждено ещё одно уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее петербуржец похитил бывшую девушку, чтобы понять причину их расставания.

Фото: Piter.tv