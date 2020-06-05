Петербуржец похитил бывшую девушку, чтобы понять причину их расставания

Теперь он предстанет перед судом.

Петербуржец предстанет перед судом за похищение своей бывшей девушки. Он пояснил, что таким образом хотел понять причину их расставания. Подробности рассказали в прокуратуре Петродворцового района.

По версии следствия, утром 24 февраля 2024 года 45-летний обвиняемый подъехал к работе бывшей девушки и попросил её сесть в машину, чтобы поговорить.

Когда петербурженка оказалась в автомобиле, мужчина заблокировал двери и начал движение. По пути следования обвиняемый ударил девушку несколько раз рукой по голове, хватал её за волосы и руки. Затем продемонстрировал молоток, которым пообещал воспользоваться, если она продолжит сопротивляться.

На проселочной дороге возле парка "Ораниенбаум" потерпевшей удалось открыть дверь и выбежать из автомобиля к работникам парка и другим очевидцам, которые вызвали полицию.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Петербурге.

Фото: Piter.tv