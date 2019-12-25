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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Петербурге
Вчера, 22:59
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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Петербурге

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Ребенка нашел мужчина 3 августа, тогда же малышку доставили в больницу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 5 августа. 

Напомним, местная жительница похитила пятимесячную девочку из квартиры на Товарищеском проспекте в Невском районе, после чего оставила ее на лестнице жилого дома по улице Кржижановского. Ребенка нашел мужчина 3 августа, тогда же малышку доставили в больницу. 

Была установлена мать девочки, 30-летняя женщина. Она заявила, что жила с биологическим отцом ребенка на Товарищеском проспекте. После разрыва с мужчиной петербурженка перевозила вещи к своей матери, а утром в субботу она ушла из квартиры, оставив дочь с отцом. Вернувшись через час, нашла дверь в квартиру запертой. Через некоторое время пришел ее бывший сожитель, который не смог пояснить, куда делся ребенок. Предварительно, девочку похитила его новая 18-летняя сожительница, которую задержали с признаками наркотического опьянения. 

По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: пьяный петербуржец опрокинул коляску с грудным ребенком.

Фото: Информационный центр СК РФ

Теги: александр бастрыкин, похищение ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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