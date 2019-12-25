Ребенка нашел мужчина 3 августа, тогда же малышку доставили в больницу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 5 августа.

Напомним, местная жительница похитила пятимесячную девочку из квартиры на Товарищеском проспекте в Невском районе, после чего оставила ее на лестнице жилого дома по улице Кржижановского. Ребенка нашел мужчина 3 августа, тогда же малышку доставили в больницу.

Была установлена мать девочки, 30-летняя женщина. Она заявила, что жила с биологическим отцом ребенка на Товарищеском проспекте. После разрыва с мужчиной петербурженка перевозила вещи к своей матери, а утром в субботу она ушла из квартиры, оставив дочь с отцом. Вернувшись через час, нашла дверь в квартиру запертой. Через некоторое время пришел ее бывший сожитель, который не смог пояснить, куда делся ребенок. Предварительно, девочку похитила его новая 18-летняя сожительница, которую задержали с признаками наркотического опьянения.

По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Информационный центр СК РФ