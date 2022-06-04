Девушка в Петербурге выкупила похищенного мужа за 250 тыс. рублей

Похитители вышли на связь с супругой и потребовали 250 тыс. рублей.

В Петербурге произошел ужасный инцидент, когда женщина была вынуждена платить выкуп, чтобы вернуть своего мужа. 34-летний житель Нижнего Новгорода оказался вовлечен в преступную сеть, после чего стал жертвой избиений, угроз с оружием и был насильно усажен в автомобиль. Как пишет spb.aif.ru, его увезли в другой регион.

Похитители вышли на связь с супругой и потребовали 250 тыс. рублей. Женщина начала собирать средства и в конечном итоге перевела всю сумму преступникам. После этого мужчину перевезли в Ленинградскую область, где он встретился со своей женой.

Пара не оставила это без внимания и обратилась в правоохранительные органы, после чего было открыто уголовное дело. Полиция начала активные поиски злоумышленников по горячим следам.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина открыл стрельбу из-за конфликта на парковке на Академика Павлова.

Фото: Piter.TV