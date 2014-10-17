Мужчина открыл стрельбу из-за конфликта на парковке на Академика Павлова

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь пятницу, 16 августа, на улице Академика Павлова в Петербурге произошел конфликт между водителем автомобиля "ГАЗ" и владельцем частного дома из-за парковки. Как стало известно Piter.TV, владелец дома сделал замечание водителю, который оставил свою машину возле забора, а затем выстрелил в сторону его автомобиля из воздушного ружья.

Пуля попала в левое крыло машины. Водитель обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего местного жителя, которого подозревают в стрельбе.

В отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Оружие у него не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что житель Колпино облил кипятком соседа по коммунальной квартире.

Фото: Piter.TV