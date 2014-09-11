В Петербурге задержан руководитель фирмы "Экотех" по делу о мошенничестве

За миллионные хищения при расчистке каналов задержан петербургский бизнесмен Дмитрий Фролов.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали директора компании "Экотех" Дмитрия Фролова по подозрению в мошенничестве на госконтрактах по ликвидации свалок в Ленинградской области.

Следствие считает, что группа похитила около 10 миллионов рублей в рамках государственного контракта на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинградской области. По версии следствия, работы либо не выполнялись, либо выполнялись не в полном объеме. Рассматриваются и другие эпизоды, в том числе в Санкт-Петербурге.

Компания "Экотех", зарегистрированная в 2009 году, специализируется на сборе отходов. Ее выручка за прошлый год составила 49,2 миллиона рублей. В Ленинградской области компания имела контракты на ликвидацию свалок в Гатчинском районе, Ломоносовском округе, Любанском и Токсовском городских поселениях. В Санкт-Петербурге аналогичные работы компания проводила несколько лет назад в Колпинском и Красносельском районах.

В настоящее время основным профилем "Экотех" в Санкт-Петербурге является содержание мелиоративной системы. Заказчиком работ выступает ГКУ "Ленводхоз". Например, в 2025 году между "Экотех" и "Ленводхозом" был заключен контракт на 17 миллионов рублей. По условиям договора, компания должна содержать 42 объекта мелиоративной системы в девяти районах города. В перечень работ входит очистка акватории, откосов и полос отвода от мусора, а также кошение растительности и вырубка кустарников.

Фото: Piter.TV