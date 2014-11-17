В Ленобласти похитили около 10 млн рублей при ликвидации незаконных свалок

Также из бюджета страны могли украсть 20 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к мошенническим схемам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Было установлено, что руководитель коммерческой организации и его подельники похитили около 10 млн рублей в ходе выполнения работ по государственному контракту на ликвидацию незаконных свалок. Также из бюджета страны могли украсть 20 млн рублей путем заключения ряда фиктивных договоров по оказанию таких услуг и выполнению работ в рамках государственных и муниципальных контрактов.

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Проводится дальнейший комплекс следственных действий.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти