  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:57
105
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти похитили около 10 млн рублей при ликвидации незаконных свалок

0 0

Также из бюджета страны могли украсть 20 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к мошенническим схемам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Было установлено, что руководитель коммерческой организации и его подельники похитили около 10 млн рублей в ходе выполнения работ по государственному контракту на ликвидацию незаконных свалок. Также из бюджета страны могли украсть 20 млн рублей путем заключения ряда фиктивных договоров по оказанию таких услуг и выполнению работ в рамках государственных и муниципальных контрактов. 

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Проводится дальнейший комплекс следственных действий. 

Ранее на Piter.TV: глав лесничества в Ленобласти арестовали по делу о хищении 40 млн рублей. 

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мошенничество, свалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии