Глав лесничества в Ленобласти арестовали по делу о хищении 40 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании „Стройлесэксперт" Александра Кузякина и руководителя Морозовского военного лесничества Минобороны Ильи Евдокимова. По данным следствия, они участвовали в хищении свыше 40 млн руб., выделенных на восстановление лесных территорий.

Следственные материалы указывают, что работы велись в рамках строительства линии электропередачи „Петрозаводская–Тихвин–Литейный", для которой контракты заключались в 2019–2020 годах между ООО „СЭМ" и „ФСК ЕЭС". Участок, предназначенный для размещения инфраструктуры, был предоставлен комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, и на нем проводилась масштабная вырубка деревьев. С 2022 года у „ФСК ЕЭС" возникла обязанность по последующему лесовосстановлению.

Так как необходимые площади в региональном лесном фонде отсутствовали, обязательства перенесли на земли Морозовского военного лесничества. Для выполнения работ „ФСК ЕЭС" через контрагента заключила договор субподряда с компанией „АрДи" на сумму более 288 млн руб. „АрДи", в свою очередь, привлекла „Стройлесэксперт" как исполнителя части работ. Однако, как считают следователи, фактическое восстановление леса не проводилось. Евдокимов, по версии обвинения, потребовал от сотрудников „АрДи" подготовить фиктивные акты о приемке выполненных работ.

Фото: Piter.TV