ФСБ: похищенные у предприятий ОПК деньги выделялись на вооружения

Руководители двух российских коммерческих предприятий похитили денежные средства предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что задача по поимке подозреваемых выполнена при участии правоохранительных органов. В общей сложности фигуранты расследования считаются причастными к хищению свыше 460 миллионов рублей.
Установлено, что злоумышленники ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения.
ЦОС ФСБ РФ
Фото и видео: ФСБ России
