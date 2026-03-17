Сегодня, 10:08
ФСБ: похищенные у предприятий ОПК деньги выделялись на вооружения

Злоумышленники смогли незаконно получить более 460 млн рублей.

Руководители двух российских коммерческих предприятий похитили денежные средства предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что задача по поимке подозреваемых выполнена при участии правоохранительных органов.  В общей сложности фигуранты расследования считаются причастными к хищению свыше 460 миллионов рублей.

Установлено, что злоумышленники ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения.

ЦОС ФСБ РФ

В Крыму задержали агента Киева, собиравшего данные о воздушном прикрытии объектов.

