В Крыму задержали агента Киева, собиравшего данные о воздушном прикрытии объектов

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма агента украинских спецслужб, собиравшего данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове. Соответствующими данными поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что 45-летний местный житель из Феодосии через мессенджер Telegram передал иностранному кураторы фотографии, которые содержали в себе данные о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса региона. Полученные сведения использовалась стороной противника для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов ВСУ по позициям Вооруженных сил РФ.

Задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных сил России на территории Крымского полуострова. ЦОС ФСБ РФ

