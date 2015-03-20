  1. Главная
На борьбу с лесными пожарами под Петербургом готовы выйти свыше 5 тыс. человек
Сегодня, 16:51
В прошлом году на землях лесного фонда зарегистрировали 45 возгораний.

В Ленобласти на борьбу с лесными пожарами готовы выйти более 5 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники. Губернатор Александр Дрозденко утвердил сводный план тушения на предстоящий сезон, рассказали в администрации региона. 

В настоящее время стартовала расконсервация станций, проведены осмотры инвентаря. 

Главная задача на 2026 год – не допустить крупных лесных пожаров, оперативно реагировать на все возгорания на территории земель лесного фонда во взаимодействии с арендаторами, муниципалитетами и экстренными службами. 

Федор Стулов, председатель комитета по природным ресурсам области 

В прошлом году на землях лесного фонда зарегистрировали 45 пожаров на общей площади 23,17 гектара. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на ферме в деревне Черенковицы погибли 50 коров и баранов. 

Фото: Piter.TV 

