В Петербурге задержан авторитетный сотрудник ФСБ

Подполковник ФСБ, оперативник транспортной службы ведомства 39-летний Максим Викторов написал рапорт на увольнение еще 15 января, когда стал участником ДТП с "Нивой". Об этом сообщила "Фонтанка".
В четверг, 12 марта, управление собственной безопасности ФСБ "наведалось в гости" к Викторову в квартиру в Приморском районе и частный дом в Луге. Отметим, что контракт военнослужащего у него закончился 11 марта.
Отмечается, что Викторов занимался подкупом известных уголовников, которые устраивали подставные ДТП с сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мнению Викторова, были лишними в системе Петербурга.
В пятницу, 13 марта, Викторова отвезут на арест, его судьбу решит суд.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге полицейского обвиняют в получении взяток.
Фото: pixabay
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