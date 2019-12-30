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Один из участников аварии на Литейном пытался снять номера со своей машины
Сегодня, 22:40
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arteliseev

Один из участников аварии на Литейном пытался снять номера со своей машины

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Участники ДТП дрались у Большого дома на Литейном.

По информации "Мегаполиса", столкновение произошло рано утром 15 января. 

Отечественный автомобиль марки "Нива" двигался со Шпалерной улицы в сторону Литейного проспекта, где столкнулся с "Фольксвагеном", поворачивающим с левого ряда направо, во двор. После аварии владелец иномарки попытался снять задние госномера. Водитель "Нивы" и прохожие в это время завладели передними номерами. Завязалась драка, в которой владелец "Фольксвагена" представился начальником одного из подразделений УФСБ по Петербургу. Мужчина грозился посадить водителя "Нивы" в тюрьму. Владелец отечественного авто отдал номера сотрудникам полиции.

Кто виноват в аварии и кем являются ее участники на самом деле, пока неизвестно. 

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе столкнулись "Ауди" и "Митсубиси".

Фото: pxhere.com

Теги: дтп, литейный, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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