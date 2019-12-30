Во Всеволожском районе столкнулись "Ауди" и "Митсубиси"

Водитель "Ауди" скрылся, есть пострадавшие.

По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по СПб и ЛО, на 155-м километре в 8 часов вечера 19 января произошло лобовое столкновение двух иномарок.

Водитель "Ауди" выезжал со стороны станции "Юкки", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Митсубиси Лансером". Водитель и пассажиры виновника ДТП пострадали и скрылись с места происшествия. Детали аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в аварии с маршруткой и "Мерседесом" пострадали люди.

Фото: pxhere.com