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Во Всеволожском районе столкнулись "Ауди" и "Митсубиси"
Сегодня, 22:01
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arteliseev

Во Всеволожском районе столкнулись "Ауди" и "Митсубиси"

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Водитель "Ауди" скрылся, есть пострадавшие.

По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по СПб и ЛО, на 155-м километре в 8 часов вечера 19 января произошло лобовое столкновение двух иномарок. 

Водитель "Ауди" выезжал со стороны станции "Юкки", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Митсубиси Лансером". Водитель и пассажиры виновника ДТП пострадали и скрылись с места происшествия. Детали аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что в аварии с маршруткой и "Мерседесом" пострадали люди

Фото: pxhere.com

Теги: деревня юкки, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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