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В аварии с маршруткой и "Мерседесом" пострадали люди

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ДТП произошло на Светлановском проспекте.

Очевидцы поделились видео и фото с места происшествия в социальной сети "ВКонтакте". 

ДТП произошло вечером 18 января на перекрестке Светлановского проспекта и Академика Байкова. Маршрутка к176 не пропустила "Мерседес", из-за чего произошло столкновение. По словам свидетелей, из маршрутки выпало два человека. Пассажиры инормаки также пострадали. 

Детали аварии выясняются. 

Ранее мы сообщали, что на Киевском шоссе машина вылетела с трассы и повалила деревья.

Фото и видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: авария с маршруткой, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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