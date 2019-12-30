В аварии с маршруткой и "Мерседесом" пострадали люди

ДТП произошло на Светлановском проспекте.

Очевидцы поделились видео и фото с места происшествия в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП произошло вечером 18 января на перекрестке Светлановского проспекта и Академика Байкова. Маршрутка к176 не пропустила "Мерседес", из-за чего произошло столкновение. По словам свидетелей, из маршрутки выпало два человека. Пассажиры инормаки также пострадали.

Детали аварии выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Киевском шоссе машина вылетела с трассы и повалила деревья.

Фото и видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".