В Петербурге задержали агрессивного клиента кафе, избившего официантку

Мужчина пришел в заведение после 23.00 и потребовал налить ему водки.

В Петербурге задержали мужчину, избившего молодую официантку кафе на площади Труда. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, неприятный инцидент произошел в двенадцатом часу вечера 5 января.

В тот поздний вечер в кафе зашел неизвестный и потребовал у 22-летней работницы кафе налить ему водки. Девушка отказала клиенту по объективной причине, и тот начал вести неадекватно: злоумышленник несколько раз ударил официантку по лицу и телу, пустив в ход кулаки и ноги. На шум разборки прибежали коллеги девушки, однако агрессор уже сам решил уйти из заведения и скрылся. Отмечается, что пострадавшая официантка обратилась за медицинской помощью: ее состояние оценили как удовлетворительное, но медики выявили множественные травмы. В полиции в тот же вечер возбудили уголовное дело о побоях.

Спустя неделю после случившегося мужчина снова наведался в это кафе, но узнавшие агрессора сотрудники сразу же вызвали полицию. Задержанным правоохранителями злоумышленником оказался 44-летний неработающий уроженец Смоленска, живущий недалеко от заведения. Мужчину заключили под стражу 15 января.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД