Воры-сладкоежки на "Пежо" обчистили полку с шоколадом на АЗС на Сизова

Работник станции не досчитался 39 плиток на сумму 4 тысячи рублей.

В минувший вторник, 12 января, в полицию поступило заявление от 30-летнего петербуржца. Работник автозаправочной станции на проспекте Сизова рассказал, что в предпоследний день 2020 года на АЗС наведались воры-сладкоежки. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов работника АЗС, вечером 30 декабря на заправку приехал светлый "Пежо", водитель и пассажир которого обчистили в магазине при станции все полки с шоколадом. Воришки похитили 39 плиток четырех марок, причинив магазину ущерб на сумму чуть больше 4 тысяч рублей. Работник АЗС попросил принять меры и разыскать злоумышленников, однако в полиции пока не возбудили дело о краже.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил магазин на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: pixabay