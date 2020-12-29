Неизвестный ограбил магазин на проспекте Обуховской Обороны

Мужчина был в медицинской маске.

Ночью 12-го января мужчина угрожал продавцу-кассиру в магазине на проспекте Обуховской Обороны, после чего похитил деньги из кассы. Сотрудница обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Полиция установила, что около часа ночи неизвестный в медицинской маске вошел в магазин в доме №17 по проспекту Обуховской Обороны. Он угрожал заявительнице предметом, похожим на пистолет, затем самостоятельно открыл кассовый аппарат и забрал с собой 3,5 тыс.рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке 22-летний молодой человек склонил к сексу школьницу.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com