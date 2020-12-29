В Сестрорецке 22-летний молодой человек склонил к сексу школьницу

В полицию обратилась мама девочки.

Медсестра из Сестрорецка заявила в полицию на 22-летнего молодого человека за половое сношение со своей дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 12 декабря, в полицию обратилась 46-летняя женщина из Сестрорецка. Она рассказала, что в период с 21:00 06 января 2021 до 00:00 07 января 22-летний молодой человек в своей квартире дома 15 по улице Инструментальщиков вступил в половое сношение с ее 15-летней дочерью.

Медицинское освидетельствование несовершеннолетней не проводилось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv