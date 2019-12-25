В Петербурге задержан 18-летний житель Шушар, избивший прохожего

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

В ночь с 9 на 10 июня в полицию Колпинского района поступила телефонограмма из больницы о госпитализации в тяжелом состоянии 28-летнего петербуржца. Он рассказал, что его избил неизвестный у подъезда дома №81 по улице Пролетарской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 16 июня.

В пятницу, 11 июня, у дома №48 по улице Пролетарской в городе Колпино полиция задержала 18-летнего безработного жителя поселка Шушары, который проживает с родителями.

Выяснилось, что в ночь на 10 июня молодой человек отдыхал с другом, вместе с которым распивал спиртные напитки. На улице же злоумышленник увидел незнакомца, на которого тут же накинулся и избил. В отношении 18-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на видео попал момент избиения 16-летнего подростка в Московском районе.

Фото6 Piter.tv