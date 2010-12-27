В Петербурге задержали подозреваемого, который ударил ножом в шею водителя BMW

В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство 36-летнего водителя с Витебского проспекта, которого едва не убили ударом ножа в шею. Фигурантом стал гражданин из страны ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Напомним, 17 ноября ночью петербуржец с порезанной яремной веной и ранением в грудь сам приехал в больницу на BMW. Перед тем, как он попал в реанимацию, успел сказать о нападении в салоне автомобиля.
Оперативники вышли на след 21-летнего гражданина Узбекистана. По предварительной версии, мужчина не хотела платить за такси и попытался избавиться от водителя.
Ранее петербуржца осудили на 16 лет за жестокое убийство подруги.
Фото: pixabay
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