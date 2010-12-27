Петербуржца осудили на 16 лет за жестокое убийство подруги

Молодой человек не менее 100 раз ударил потерпевшую ножом.

В четверг, 7 ноября, Городской суд Петербурга приговорил 22-летнего Илью Метлицкого к 16 годам в колонии строгого режима за жестокое убийство своей знакомой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Метлицкий имел умысел совершить убийство, полное страданий и мучений жертвы. 6 мая 2018 года молодой человек, схватив нож, напал на потерпевшую в квартире дома по Коломяжскому проспекту и нанес ей не менее 100 ударов в голову, шею, туловище и не менее 30 ударов в область нижних и верхних конечностей. После этого он схватил тупой предмет и сделал не менее двух ударов в область левого и правого глаза.

Убив девушку, парень украл ее телефон стоимостью более 60 тысяч рублей. С помощью смартфона Метлицкий похитил с банковской карты убитой около 15 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления на такси.

Вдобавок ко всему, злоумышленник позвонил другу убитой девушки и убедил его перевести 110 тысяч рублей под предлогом срочной операции, которая якобы требуется умершей.

На суде Метлицкий признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд удовлетворил гражданские иски на сумму более 2,1 млн рублей. Частично осужденный возместил причиненный вред.

Ранее мы писали, что в Ленобласти рецидивист зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов