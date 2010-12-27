В Ленобласти рецидивист зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь

В Ленобласти задержан 43-летний рецидивист, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на её ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по региону.
Преступление произошло в ночь с 24 на 25 марта в поселке Ольшаники Выборгского района. По данным следствия убийца находился в доме со своей сожительницей, её дочерью и другом. Гражданин, будучи в алкогольном опьянении, начал бить женщину ножом в грудь, живот и другие части тела. Затем он напал на падчерицу и нанес ей три ножевых ранения. Товарищ пытался остановить его, но злоумышленник обещал убить его следующим.
В результате мужчина ударил своего обезумевшего товарища лопатой по голове после чего доставил пострадавшую девочку в больницу. Потерпевшей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Однако её мать скончалась на месте преступления.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти 3 тысячи человек остались без света.
Фото: pixabay.com
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