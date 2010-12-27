В Ленобласти 3 тысячи человек остались без света из-за шторма

Минувшей ночью без электричества остались 11 населенных пунктов.

В Лужском районе Ленобласти более 3 тыс. человек остались без света из-за метели и ветра. Об этом пишет 47news со ссылкой на специалистов ПАО "Ленэнерго".

Жителям Оредежского, Ретюнского и Скребловского поселений с утра пришлось собираться на работу без света. Причиной аварии стал шторм. Ночью ветер достигал до 20 м/с и сопровождался снегом с дождем.

Сотрудники ПАО "Ленэнерго" отметили, что из-за непогоды они переходят на усиленный режим работы.

Ранее Piter.TV сообщил, что Восточный скоростной радиус получил участок во Всеволожском районе.

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