Восточный скоростной радиус получил участок во Всеволожском районе

Новая часть ВСР пройдет от улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе.

Часть Восточного скоростного радиуса (ВСР) пройдет через Всеволожский район Ленобласти. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В скором времени единый государственный реестр недвижимости получит все необходимые документы от комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти. Таким образом, пятикилометровый участок ВСР свяжет деревню Заневка, Янино -1 и поселок при железнодорожной станции Пятый километр.

В конце прошлого года губернатор региона одобрил план 4 и 5 этапов ВСР. Четвертый участок проходит в Кудрово и деревне Заневка, пятый – по деревне Новосергиевка и станции Мяглово.

Ранее Piter.TV сообщил, что в учебных заведениях Ленобласти появится высокоскоростной интернет.

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