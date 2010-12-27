В учебных заведениях Ленобласти подключат высокоскоростной интернет

В 14 областных районах более 50 учебных заведений смогут использовать электронные комплексы методических и учебных пособий, получат поддержку профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности.

Школьные учреждения и техникумы получат высокоскоростной интернет в аудитории. Подключение организовано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Учебные заведения уже прошли первый этап подключения к защищенной сети. Примерно 111 социальных объектов Выборгского, Приозерского, Тосненского, Тихвинского и Всеволожского районов уже подключены к защищенной сети передачи данных. Кроме того, интернет провели и в 54 школах, 40 фельдшерских пунктах, 16 зданиях органов местного самоуправления и государственной власти и даже в одной пожарной части.

В ближайший год 424 социально-значимых объекта получат доступ к высокоскоростной сети. Городские школы обеспечат широкополосным доступом не менее 100 Мбит/с, сельские образовательные учреждения – не менее 50 Мбит/с и другие социальные объекты – не менее 10 Мбит/с.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Кудрово появится новое пожарное депо.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти