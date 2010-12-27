Неизвестный попытался зарезать петербуржца в салоне автомобиля

Мужчина приехал в больницу сам в состоянии шока.

Петербуржец едва не лишился жизни, посадив в автомобиль BMW незнакомца. Пассажир дважды ударил водителя ножом в шею и грудь. Мужчина в состоянии шока сам смог добраться до больницы. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Врачи института скорой помощи спасли 36-летнего отца двоих дочерей, который самостоятельно приехал в больницу в окровавленной белой рубашке. Перед тем, как его отвезли в реанимацию, он рассказал, что на него напали в салоне его машины у дома №21/3 по Витебскому проспекту.

Раны пострадавшего оказались серьёзными. Ударом ножом в шею неизвестный задел внутреннюю яремную вену, второй раз он ударил в грудь. В ГУ МВД по факту инцидента проводят проверку.

Ранее петербуржца осудили на 16 лет за жестокое убийство подруги.

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