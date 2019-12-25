В Петербурге задержали мужчину, избивавшего сына сожительницы

С 31 мая по 7 июня этого года подозреваемый "кулаками" воспитывал 13-летнего пасынка. Именно так он себя оправдывал.

В Петербурге задержан мужчина, избивавший в воспитательных целях сына своей сожительницы. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

В настоящий момент правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Согласно данным следствия, с 31 мая по 7 июня этого года подозреваемый "кулаками" воспитывал 13-летнего сына сожительницы. Именно так он себя оправдывал. Мужчина систематически наносил подростку побои.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-летняя девочка обвинила отчима в изнасилованиях в течение 2,5 лет.

Фото: Piter.tv