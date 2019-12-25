В Петербурге задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

Балерина потеряла почти 2 млн на "инвестициях" в компанию.

В Петербурге задержали топ-менеджеров QBF, 31-летнего Алексея Голубева и 33-летнего Владимира Пахомова, по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, во время допроса Голубев, который возглавлял офис финансовой пирамиды в Петербурге, отвечал по шаблону – фразами из памяток для менеджмента QBF. Их нашли во время обыска в офисе компании. Известно, что Пахомов отвечал за большинство филиалов в других городах и находится на подписке уже год.

С ноября в СИЗО также находятся юрист QBF Евгений Россиев и соучредитель компании Зелимхан Мунаев.

Потерпевшими признаны около 500 человек, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Среди тех, кто попался на уловку мошенников, могут быть министры, священнослужители, генералы и руководители различного уровня. Установлено, что балерина Анастасия Волочкова потеряла почти 2 млн на "инвестициях" в QBF.

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Фото: Instagram / volochkova_art