Суд отказал в удовлетворении иска Волочковой к Большому театру

Балерина рассчитывала получить 200 миллионов рублей.

Тверской суд Москвы отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу суда.

В иске Волочковой говорится, что она в 2003 году была незаконно уволена из Большого театра. При этом ей не выплачивали положенную пенсию. Днем ранее адвокат Евгений Корчаго подтвердил факт нарушения трудовых отношений между театром и Волочковой. Балерина рассчитывала в качестве компенсации получить 200 миллионов рублей.

Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России. из сообщения пресс-службы суда

Факт неполучения Волосковой досрочной пенсии ранее подтвердила Тверская межрайонная прокуратура. За это правонарушение Большой театр был привлечен к административной ответственности.

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Фото: Instagram/volochkova_art