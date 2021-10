Хоррор про секс с автомобилями "Титан" номинирован на "Оскар"

Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.

Франция определилась, какой фильм номинировать на премию "Оскар". В национальном отборе победил хоррор "Титан". Об этом пишет Indie Wire.

В июле этот фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. Главным его соперником среди французских кинолент стало "Событие" Одри Дивана.

Хоррор "Титан" – это экспериментальное кино о девушке, которая испытывает неудержимое сексуальное влечение к автомобилям. После аварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. Девушка работает стриптизершей. Неожиданная беременность провоцирует у нее всплеск неконтролируемой агрессии.

Победа фильма на Каннах оказалась для многих большим сюрпризом. Первые показы киноленты вызвали большой резонанс из-за чрезмерной жестокости и визуальной агрессивности.

Все страны должны подать заявку на "Оскар" до 1 ноября. Короткий список из пяти финалистов объявят 8 февраля. Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.

Видео: kinopoisk.ru