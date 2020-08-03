Появилось фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

В сети появилось фото звезды "Мандалорца" Педро Паскаля в образе Джоэла из сериала The Last of Us ("Одни из нас"). Снимок опубликован в фанатском сообществе игры в Facebook.
На фото Паскаль запечатлен во время съемок в сериале. Пилотную версию отснял российский режиссер Кантемир Балагов.
Также в сети появились снимки самих локаций. В основной это безлюдные места, заросшие кустарниками и деревьями.
Большая часть съемок проходит в канадском городе Эдмонтоне. Действие разворачивается в США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. В центре сюжета путешествие контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Премьера состоится на стрим-сервисе HBO Max в 2022 году.
Ранее появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина.
Фото: Facebook / The Last of Us
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