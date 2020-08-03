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Появилось фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us
Сегодня, 14:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Появилось фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

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Премьера состоится на стрим-сервисе HBO Max в 2022 году.

В сети появилось фото звезды "Мандалорца" Педро Паскаля в образе Джоэла из сериала The Last of Us ("Одни из нас"). Снимок опубликован в фанатском сообществе игры в Facebook.

На фото Паскаль запечатлен во время съемок в сериале. Пилотную версию отснял российский режиссер Кантемир Балагов.

Также в сети появились снимки самих локаций. В основной это безлюдные места, заросшие кустарниками и деревьями.

Большая часть съемок проходит в канадском городе Эдмонтоне. Действие разворачивается в США спустя 20 лет после глобальной пандемии,  вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. В центре сюжета путешествие контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Премьера состоится на стрим-сервисе HBO Max в 2022 году.

Ранее появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина.

Фото: Facebook / The Last of Us

Теги: the last of us, педро паскаль
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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