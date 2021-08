Кантемир Балагов отснял первый эпизод The Last of Us для HBO

Теперь режиссер планирует вернуться в Россию.

Российский режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении съемок пилотного эпизода сериала The Last of Us ("Последние из нас"), снятого по мотивам популярной видеоигры для HBO. Новость об этом он опубликовал в своем Instagram.

Моя работа здесь закончена. Я очень благодарен за предоставленную возможность. Это был невероятный опыт со своими взлетами и падениями. Написал Балагов

Режиссер признался, что является большим фанатом The Last of Us и до последнего не верил, что его пригласят в проект. Балагов выступил постановщиком пилотного эпизода, теперь он собирается вернуться в Россию.

The Last Of Us – серия видеоигр для платформы PlayStation в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена. Действие разворачивается в США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. В центре сюжета путешествие контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли.

Ранее вышел трейлер игры по мотивам фильма Хичкока.

Фото: Instagram / kantemir_balag