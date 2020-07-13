Вышел трейлер игры по мотивам фильма Хичкока

Психологический триллер "Головокружение" 1958 года станет прообразом игры Alfred Hitchcock — Vertigo.

В трейлеры показали центральных героев игры и раскрыли детали сюжета. Alfred Hitchcock — Vertigo расскажет о писателе Эде Миллере. Он теряет жену и дочь в автокатастрофе, при этом тел погибших в машине не находят. Главный герой начинает страдать от головокружений и обращается к врачу Ломасу.

В игре можно будет вести расследование с точки зрения трех персонажей. Одна из главных задач — отделить реальность от ложных воспоминаний.

Известно, что 16 декабря игра выйдет на ПК.

Ранее новая "Матрица" с Киану Ривзом получила подзаголовок и дебютный трейлер.

Видео: YouTube / IGN