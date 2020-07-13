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Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR

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В тестировании поучаствуют около 20 тыс. человек.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR. Ролик опубликован на канале Square Enix.

Геймерам предлагают исследовать пространство под названием "Клетка". Отмечается, что игра будет прерываться на воспоминания, содержащие сражения и выполненные в ином визуальном стиле. Главная героиня NieR — девушка, которую сопровождает "привидение-мама".

Окончательная дата релиза пока неизвестна. 

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.

Видео: Youtube/スクウェア・エニックス

Теги: square enix, игры, трейлеры игр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Общество,

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