Новая "Матрица" с Киану Ривзом получила подзаголовок и дебютный трейлер

Картина будет называться "Матрица: Воскрешение".

Кинокомпания Warner Bros. представила новую часть культовой франшизы "Матрица". Презентация состоялась в рамках CinemaCon, пишет The Hollywood Reporter.

В частности, у фильма появилось окончательное название "Матрица: Воскрешение" (The Matrix: Resurrections). На киновыставке также показали дебютный трейлер, однако в сеть он пока не попал.

По данным The Hollywood Reporter, действие в ролике разворачивается в современном мире. Перед зрителями предстает мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза. Он живет с постоянным ощущением, что не может вспомнить чего-то важное. Из-за этого мистер Андерсон ходит к психотерапевту, который пичкает его синими таблетками. Тем временем в лифте чернокожий мужчина дает попробовать ему красную. После этого Нео накрывает волна неистовых флешбеков из предыдущих фильмов.

Кроме Киану Ривза в фильме снялись Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и др. Режиссером выступила Лана Вачовски. Премьера запланирована на декабрь текущего года.

Ранее Netflix анонсировал 42 премьеры до конца 2021 года.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска