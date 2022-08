Официальный релиз игры запланирован на 2 сентября.

Опубликовано очередное сравнение графики и первые 16 минут ремейка The Last of Us: Part I. Создатели разместили в социальных сетях свежий ролик со сравнением графики между ремейком и ремастером версии для игровой консоли PS4. При этом авторы отметили, что презентованные материалы являются спойлерами к сюжетной линии, поэтому они не рекомендуются к просмотру тем, кто еще никогда ранее не играл в этот проект. Напомним, что компьютерная игра The Last of Us: Part I выйдет в свет на консоли PS5 уже 2 сентября 2022 года. Позже проект ожидает релиз на персональных компьютерах. Как и оригинальная версия, игра будет полностью локализована на русский язык.

Фото и видео: YouTube / Speclizer