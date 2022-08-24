Новый геймплей Hogwarts Legacy посвятили непростительному заклятию

Игра выйдет в свет 10 февраля.

Новый геймплей проекта Hogwarts Legacy по вселенной "Гарри Поттера" посвятили жестокому, непростительному и запрещенному заклятию. Ролик презентован разработчиками в рамках мероприятия gamescom-2022. Создатели продемонстрировали зрителям работу Темных искусств, так как персонажам придется рано или поздно столкнуться с данным умением. В начале видео персонажей предупреждают о том, что использовать опасные заклинания нельзя, но это предупреждение лишь вызовет у них сомнения. Авторы отметили, что применить силу можно ради раскрытия тайн или спасения жизней. Особенно это будет уместно в борьбе с нежитью, огмрсными пауками и другими врагами.

Напомним, что официальный релиз компьютерной игры Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля 2023 года на консолях PlayStation, Xbox, персональных компьютерах. Позже продукт выйдет на платформе Switch. Создатели подтвердили в игровом ролике, что одним из бонусов за предзаказ проекта для клиента станет крылатый фестрал.

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Фото и видео: YouTube / Hogwarts Legacy