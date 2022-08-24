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Анонсирована новая экшн-RPG Atlas Fallen от авторов The Surge

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Игра выйдет в мир в следующем году.

Анонсирована новая экшн-RPG проект Atlas Fallen от создателей компьютерной игры The Surge. Разработчиками выступили представители студии Deck13. В рамках международного события gamescom-2022 они презентовали свою работу, выполненную в жанре фэнтези.

Геймерам предстоит изучить мир, полный загадок и угроз. Персонажам нужно будет освободить человечество от тирании богов. При этом перемещения и сражения будут происходить в песках. Там героев ждут не только враги, но и останки прежнего мира. Во время путешествий игроки будут охотиться на легендарных чудовищ. При этом можно использовать меняющееся оружие и способности героя. Проходить кампанию возможно как в одиночном, так и кооперативном режиме.

Официальный релиз запланирован на 2023 год. Проект выйдет на консолях PS5, Xbox Series, а также персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment
 

Теги: atlas fallen, rpg, the surge, геймплей, компьютерная игра, трейлер, экшн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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