Striking Distance Studios показала новый геймплей The Callisto Protocol

Игра увидит в свет 2 декабря.

Геймплей компьютерной игры The Callisto Protocol создатели показали на международной игровой презентации, проведенной в рамках gamescom 2022 ( Gamescom 2022: Opening Night Live). Студией-разработчиком проекта стала компания Striking Distance Studios. Авторы рассказали о прохождении будущего космического хоррора. Известно, что ролик снят "аппаратном обеспечении следующего поколения". Зрителям он показался кровожадным из-за наличия сражений с инопланетными захватчиками.

Напомним, что работа The Callisto Protocol создаётся при участии Глена Сколфилда, который известен как создатель игры Dead Space. На этот раз разработчики надеются, что игроки смогут раскрыть тайны одной из лун Юпитера. Официальный релиз проекта запланирован на 2 декабря 2022 года. Игра выйдет на персональных компьютерах и игровых консолях.

Создатели Lies of P представили новый геймплейный трейлер игры.

Фото и видео: YouTube / Striking Distance Studios