Создатели Lies of P представили новый геймплейный трейлер игры

Игра выйдет в свет в следующем году.

Создатели проекта Lies of P представили новый геймплейный трейлер компьютерной игры-ролевого экшена. В ролике зрители увидели мрачный город, а также механических врагов, различные локации и схватки. Видео презентовано в рамках международного мероприятия gamescom. Ранее было известно о том, что основной персонаж будет страдать от собственного вранья. Данный элемент может быть связан с прошлым и его отцом, которого ему также предстоит встретить в игре.

Создатели подтвердили на презентации игры слухи о том, что в день релиза компьютерная игра появится в подписке платформы Xbox Game Pass. Однако сам проект Lies of P разрабатывается для игровых консолей PlayStation, Xbox, персональных компьютеров, Stadia. Официальный релиз запланирован на 2023 год.

Фото и видео: YouTube / GamersPrey