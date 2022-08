Анонсирована The Lords of the Fallen — перезапуск одноименной серии

Дата выхода игры неизвестна.

Анонсирована новая компьютерная игра The Lords of the Fallen — перезапуск одноименной серии, он не станет прямым продолжением. Разработчиком проекта выступила компания CI Games. Создатели занимаются выходом экшн-работы в стилистике фэнтези. Премьерный ролик продемонстрирован зрителям в рамках международной выставки gamescom. В видео показан воин, которому приходится сражаться против различных монстров в виде драконов и оживших скелетов. В бою персонаж использует загадочный синий фонарь, который позволяет ему воскресать после смерти. Разработчики обеспечат геймерам карту действий примерно в пять раз больше, чем была в оригинальной игре. Они также пообещали добавить "быструю, гибкую и сложную боевую систему" с разрушительной магией и возможностью кооперативной игры.

Напомним, что официальная дата релиза The Lords of the Fallen неизвестна. Проект будет доступен на персональных компьютерах, а также игровых консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Фото и видео: YouTube / PlayStation