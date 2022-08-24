Вышел трейлер и первый геймплей Dead Island 2

Игра выйдет в свет 3 февраля 2023 года.

В социальных сетях появились трейлер и первый геймплей новой компьютерной игры Dead Island 2. Этот проект разработчики анонсировали к выходу еще восемь лет назад. За разработку версии отвечает студия Dambuster Games (известная по работе над Homefront: The Revolution). Опубликованные ролики подтвердили недавнюю утечку о том, что местом действия сюжета остался американский город Лос-Анджелес, границы которого закрылись из-за вируса.

После изучения геймплея становится понятно, что все шесть главных героев инфицированы, но их организмы адаптировались. В связи с этим обстоятельством персонажи даже получили уникальные навыки. Теперь они могут пользоваться "силой зомби внутри себя". Среди особенностей создатели проекта отмечают уникальное сочетание экшен-RPG от первого лица с хоррором и чёрной комедией.

Официальный релиз проекта запланирован на 3 февраля на игровых консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также на платформе персонального компьютера в Epic Games Store.

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Фото и видео: YouTube / Dead Island