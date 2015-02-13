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В Петербурге задержали экс-преподавателя ВШЭ Велликок по делу Навального
Сегодня, 15:42
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В Петербурге задержали экс-преподавателя ВШЭ Велликок по делу Навального

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Девушка несколько часов провела в Следственном комитете.

Утром 17 августа в Петербурге задержали бывшую преподавательницу Высшей школы экономики, подругу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) Георгия Албурова Анну Велликок. Девушку задержали во время её визита к врачу. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Twitter.

Пришла ко врачу, а меня оформляют приводом к следователю.

Анна Велликок

После задержания Велликок отвезли в Следствественный комитет на допрос по делу о мошенничестве, которое возбудили против Алексея Навального. Спустя несколько часов Велликок отпустили. Девушка намерена сегодня все-таки попасть к врачу. 

Закончили, все ок, поеду хоть позавтракаю. Вместе с ментами перезаписались ко врачу, так что сегодня все же попаду к нему, надеюсь.

Анна Велликок

Больше всего Велликок возмущена не задержанием, а тем фактом, что правоохранители зашли в медучреждение без масок.

Ранее мы писали, что пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы.

Фото: Instagram / airilyann

Теги: алексей навальный, анна велликок, задержание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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