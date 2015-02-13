В Петербурге задержали экс-преподавателя ВШЭ Велликок по делу Навального

Утром 17 августа в Петербурге задержали бывшую преподавательницу Высшей школы экономики, подругу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) Георгия Албурова Анну Велликок. Девушку задержали во время её визита к врачу. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Twitter.
Пришла ко врачу, а меня оформляют приводом к следователю.
Анна Велликок
После задержания Велликок отвезли в Следствественный комитет на допрос по делу о мошенничестве, которое возбудили против Алексея Навального. Спустя несколько часов Велликок отпустили. Девушка намерена сегодня все-таки попасть к врачу.
Закончили, все ок, поеду хоть позавтракаю. Вместе с ментами перезаписались ко врачу, так что сегодня все же попаду к нему, надеюсь.
Анна Велликок
Больше всего Велликок возмущена не задержанием, а тем фактом, что правоохранители зашли в медучреждение без масок.
Ранее мы писали, что пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы.
Фото: Instagram / airilyann
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