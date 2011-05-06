Пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы

Ранее по подобному делу была осуждена Любовь Соболь.

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Об этом информирует пресс-служба суда.

Данная мера пресечения избрана Ярмыш из-за подстрекательства людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Наказание может быть обжаловано в течение десяти суток.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев. из сообщения пресс-службы суда

Теперь Ярмыш запрещено посещение и участие в общественных мероприятиях, а также выезд за границу муниципального образования, в котором она проживает. Кроме того, ей нельзя менять ПМЖ без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, по аналогичному делу была осуждена экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* (*некоммерческая организация, запрещена на территории РФ) Любовь Соболь.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Навальному новое обвинение.

Фото: Instagram / kira_yarmysh