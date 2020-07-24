В Петербурге задержали депутата Сергея Лазарева из-за протестной акции

Депутата МО "Город Пушкин" Сергея Лазарева 24 июля задержали за участие в акции против поправок в Конституцию. Такую информацию депутат сам подтвердил СМИ.
Он рассказал, что его задержали около дома и попросили проехать в отдел для составление протокола за участие в акции 15 июля на Малой Садовой улице в Петербурге.
Акция в Петербурге прошла 15 июля. Горожане выстроились в очередь от Малой Садовой до Маяковской. Петербуржцы собрали 3 тысячи подписей против поправок в Конституцию.
Видео: Piter.TV
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