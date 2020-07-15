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В центре Петербурга началась акция сбора подписей против поправок в Конституцию

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На Невском проспекте выстроились длинные очереди.

В среду, 15 июля, в 19:00 на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы начался сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию. Мобильный корреспондент поделился кадрами с места. 

Очередь начинается от Аничкового моста и тянется до Малой Садовой, а это 400 метров. Сообщается, что полицейские просто наблюдают за акцией. Отметим, что митинг против итогов голосования по поправкам власти Петербурга не согласовали, поэтому организаторы решили провести мероприятие в другом формате. 

 

Ранее мы писали, что желание провести митинг против поправок в Конституцию столкнулось с ограничительными мерами Смольного.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: митинг, поправки в конституцию, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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