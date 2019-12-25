Организаторы митинга против поправок в Конституцию в Петербурге должны были подать уведомление лично. Сделать это никак

При этом подать документы лично не было возможности: оно было закрыто до 6 июля.

Сегодня стало известно, что в Смольном не согласовали проведение митинга против поправок в Конституцию. Один из организаторов, Денис Луговский, считает, что отказ является необоснованным: уведомление было подано вовремя и по почте. Piter.TV выяснил в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, что послужило причиной отказа.

В ответе комитета говорится о том, что подача уведомления посредством отправления по почте или электронной почте не предусмотрена. Дело в том, что для подачи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: нужно убедиться, что организатор и тот, кто подавал заявление ― это один и тот же человек. Это установлено федеральным законом.

Подача по электронной почте невозможна, потому что невозможно установить автора. Это сделано для того, чтобы кто-то за кого-то анонимно не мог подавать уведомление и вас затем не привлекли к ответственности, если будут какие-либо нарушения. пояснили в пресс-службе комитета.

В начале июля подать заявление лично действительно не было возможности из-за ограничительных мер. Тогда же нельзя было проводить и митинг из-за ограничения на проведения массовых мероприятий. На данный момент оно действует до 12 июля, продлят ли его — пока неизвестно. Окно для личного приема документов открылось 6 июля.

Напомним, митинг численностью 1000 человек 15-го июля собирались провести члены Либертарианской партии, "Открытой России" и "Весны".

Фото: Денис Луговский / Twitter