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Смольный не согласовал митинг против поправок в Конституцию
Сегодня, 12:51
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nadezhda_sib

Смольный не согласовал митинг против поправок в Конституцию

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Его планировали провести 15 июля.

Активистам отказали в проведении митинга против поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил лидер Либертарианской партии Денис Луговский в своем Twitter.

Основание ― мы, якобы, не уложились в установленные ФЗ сроки подачи, что является неправдой. Подавали мы 3 июля, и мы вписались в срок обозначенный в законе.

сообщил Луговский. 

Митинг был намечен на 15 июля на 19:00. В нем собирались принять участие члены ЛПР, "Открытой России" и "Весны". В качестве площадок выбрали площадь Ленина, Пионерскую площадь и площадку перед Балтийским домом.

Ранее петербуржцы уже провели протестную акцию на Дворцовой площади. Она закончилась задержаниями.

Фото: Piter.TV

Теги: конституция, митинг, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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